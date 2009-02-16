Перевод с немецкого на русский

Требуется перевод договора, объем работы 7000 знаков с пробелами, перевод требуется сегодня до 18.00 (GTM+2). Вознаграждение 7у.е. Желающего взять за сей перевод просьба стучаться по ICQ: 279-428-829 Всем заранее спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые фрилансеры, необходим перевод 60 стр. текста с немецкого языка на русский. Срок выполнения - до 6.03.2009 г. Для проверки перевод необходимо будет сдавать частями (перевели 3-5 стр.- отправили и т.д.). Предоплата 30%, по окончании работы остальные 70%. Выполнение теста обязательно (см. вложение). От вас цена за 1800 знаков. Спасибо.
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