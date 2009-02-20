Перевод документа с англ.на русский.

Перевод технический с рекламной (коммерческой) направленностью. Точнее, рекламные буклеты технической продукции. 6 файлов, все конвертировано в ворд. Нужно сделать на понедельник. В перспективе - постоянные заказы от этого клиента (в основном языки: английский, польский, французский). Присылайте ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перевести один банковский доккумент 1 страница., переводчики типа ПРОМТ или еще что то не катируються, текст не копируеться, и выглядет как снимок. Adobe.
Язык английский.( бонковское дело)
Анонимность с Вашей стороны.
Ваша цена за одну страницу? ( качественный перевод)
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