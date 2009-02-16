Перевод с французского на русский 14230 знаков

Перевод технический с рекламной (коммерческой) направленностью. Точнее, рекламные буклеты технической продукции.

6 файлов, все конвертировано в ворд.

Нужно сделать на понедельник. В перспективе - постоянные заказы от этого клиента (в основном языки: английский, польский, французский).

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