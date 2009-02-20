Требуется перевести англоязычный сайт

ПереводыЗакрыт12 заявок587 просмотров
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В связи с открытием представительства зарубежной компании в России, требуется перевести и максимально красиво сделать рерайт (возможно с частичным копирайтом) полученного под русского пользователя.

Перевести и сделать рерайт следует как основной сайт: http://www.modenacam.com со всеми разделами и информацией

Так и саму систему продаваемую ими:

http://www.modenacam.com/demo.php

http://www.modenacam.com/demo/ все разделы + панель пользователя

http://www.modenacam.com/demo/admin/

http://www.modenacam.com/demo/performersignup.php + панель которая станет после регистрации

http://www.modenacam.com/demo/usersignup.php + панель которая станет после регистрации

http://www.modenacam.com/demo/affiliatesignup.php + панель которая станет после регистрации

http://www.modenacam.com/demo/studiosignup.php + панель которая станет после регистрации

Прошу внимательно со всем ознакомиться и оставить предложение с ценой, сроком, может Вы что-то предложите, рассмотрим все варианты по улучшению.

В личку не писать, не читаем.

15 лет назад
dimpro
Media 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
22 отзыва(-5)
Выбранный исполнитель
HQ-Translation
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$100
3 дня
Дима, я устала к вам стучать... пожалуйста оплатите мою работу или хотя бы выйдите на связь! обещали же в начале этой недели а сегодня уже четверг...тем более что проект давно сдан вам мне же тоже жить как-то надо. с уважением, Надежда Дима, вы же постоянно на сайте появляетесь! в чем дело? ответьте пожалуйста. оплатите работу и я уберу отрицательный отзыв Никому же эти нервы не нужны! сказали, что Дима в больнице... надеюсь не обман. что ж буду ждать. А отзыв пусть пока повисит )) Уже даже не знаю, что думать и делать, уже среда а Димы нет... уже пятница а известий нет, в аське появляется в инвизе, на сайте тоже появляется. что же это творится?? наварился на честной работе других и спокойно себе живет???? РАБОТА ДАВНО СДАНА, ЗАМЕЧАНИЙ НЕ БЫЛО, ТАК ГДЕ ЖЕ ОПЛАТА????? ПРОШЛО УЖЕ ПОЛМЕСЯЦА!!!!!!
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