Требуется перевести англоязычный сайт

Письмо прилагается.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В связи с открытием представительства зарубежной компании в России, требуется перевести и максимально красиво сделать рерайт (возможно с частичным копирайтом) полученного под русского пользователя.
Перевести и сделать рерайт следует как основной сайт: http://www.modenacam.com со всеми разделами и информацией
Так и саму систему продаваемую ими:
http://www.modenacam.com/demo.php
http://www.modenacam.com/demo/ все разделы + панель пользователя
http://www.modenacam.com/demo/admin/
http://www.modenacam.com/demo/performersignup.php + панель которая станет после регистрации
http://www.modenacam.com/demo/usersignup.php + панель которая станет после регистрации
http://www.modenacam.com/demo/affiliatesignup.php + панель которая станет после регистрации
http://www.modenacam.com/demo/studiosignup.php + панель которая станет после регистрации
Прошу внимательно со всем ознакомиться и оставить предложение с ценой, сроком, может Вы что-то предложите, рассмотрим все варианты по улучшению.
В личку не писать, не читаем.
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