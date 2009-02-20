Требуется перевести англоязычный сайт

В связи с открытием представительства зарубежной компании в России, требуется перевести и максимально красиво сделать рерайт (возможно с частичным копирайтом) полученного под русского пользователя.

Перевести и сделать рерайт следует как основной сайт: http://www.modenacam.com со всеми разделами и информацией

Так и саму систему продаваемую ими:

http://www.modenacam.com/demo.php

http://www.modenacam.com/demo/ все разделы + панель пользователя

http://www.modenacam.com/demo/admin/

http://www.modenacam.com/demo/performersignup.php + панель которая станет после регистрации

http://www.modenacam.com/demo/usersignup.php + панель которая станет после регистрации

http://www.modenacam.com/demo/affiliatesignup.php + панель которая станет после регистрации

http://www.modenacam.com/demo/studiosignup.php + панель которая станет после регистрации

Прошу внимательно со всем ознакомиться и оставить предложение с ценой, сроком, может Вы что-то предложите, рассмотрим все варианты по улучшению.

В личку не писать, не читаем.