Перевод технической медицинской терминологии

Здравствуйте, Нужен перевод 40 страниц инструкции Жду от вас предложения по цене за 1000 символов, срок, а также icq для связи ПРОСЬБА ОГРОМНАЯ: пожалуйста, в личку не пишите. Ваши предложения увижу только я, т.к. делаю их скрытыми от ...