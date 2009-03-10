Перевод технической медицинской терминологии

ПереводыЗавершен7 заявок229 просмотров
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23 листа А4. В текстах есть таблицы, многие Латинские названия можно не переводить.

Перевод письменный качественный а не эллектронным словарём без падежей и склонений!

С Английского на Русский

Сроки на перевод 2-3 дня.

Желательно гражданам России так как удобней работать с переводом денег.

По всем вопросам отвечу почтой w e b z a k a z @ i n b o x . r u (без пробелов)

skype: domino202

icq: 3 7 5 - 9 8 5 - 7 5 6

tel: 8 (9 2 6) 9 4 - 2 4 - 1 5 8

15 лет назад
Serj_O
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
nicka
36 летФинляндия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$25
2 дня
Очень профессиональный работник. В кротчайшие сроки был реализован проект без потери качества. Советую обращаться. Ещё раз благодарю за своевременную помощь! 10+
Приятный и пунктуальный человек. Работать одно удовольствие. С удовольствием продолжу сотрудничество и в дальнейшем. +10
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