Перевод текста

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Закрыт2 заявки341 просмотр

Нужно перевести текст в прикрепленном файле на :

Иврит

Французкий

Испанский

Simplified Chinese

4 года назад
attaral
36 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

MasterSloga
Ольга 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
4 часа назад
4 года назад
$6
6 дней

Заявки фрилансеров

Елизавета
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
MasterSloga
Ольга 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
4 часа назад
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