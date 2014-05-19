Есть две презентации на русском языке: 10 слайдов и 9 слайдов. От исполнителя требуется предоставить эти презентации в том же виде, но на грамотном английском языке. Предпочтительная специализация исполнителя - деловой английский. Если у вас ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для проектной работы требуется переводчик норвежского языка.
Требования:
- отличное знание иностранного языка;
- опыт выполнения переводов с/на норвежский язык.
Ждем Ваши отклики с контактной информацией и тарифами.
- Похожие заказы
- $15Переводынет заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо отмодерировать базу статусов на итальянском языке (около 2000 штук). Поправить, одобрить корректные, удалить некорректные. Статусы присылают постоянно, поэтому сотрудничество может быть продолжено и далее. Более подробно объясню при общении.Переводы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Ищу переводчика англоязычных статей о декоре и дизайне интерьеров. Источники предоставляю. Желательно увидеть примеры работы, также могу сам выслать на тест несколько предложений. Жду заявок с оптимальной ценой/качеством.Переводы27 заявокЗакрыт10 лет назад
требуется носитель английского языка Для редактирования и корректировки текстовой информации требуется человек знающий английский язык на уровне жителя сша!Переводы5 заявокЗакрыт10 лет назад
Приветствую! Нужен перевод текстов с русского на испанский Или перевод голосом по телефону, оплата хорошая, сдельная. Для работы нужны ваши контакты скайп, мейл.Переводы4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $800
Ищем переводчиков чешского, свободно владеющих разговорным языком, на полную занятость для долгосрочного сотрудничества. График работы с 9 до 17 по чешскому времени (понедельник-пятница), оплата на испытательный срок $200/неделя, в дальнейшем возможен рост заработной платы. Основное требование – ...Переводы3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо предоставить к завтрашнему дню перевод текста с русского на испанский. Не допускаются автоматические переводчики. Только грамотный переводчик, носитель языкаПереводы3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо предоставить к завтрашнему дню перевод текста с русского на французский. Не допускаются автоматические переводчики. Только грамотный переводчик, носитель языкаПереводы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Есть текст уже на английском. Даже на первый взгляд в нем видны ошибки. Задача - устранить ошибки, сделать текст правильным. Кто готов - пож-та оставляйте заявкиПереводы1 исполнительЗавершен10 лет назад
нужно перевести текст автомобильной тематики на 400 знаков. translate google не подходит, поляк должен понять что ему написалиПереводы1 исполнительЗавершен10 лет назад