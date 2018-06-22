Сделать перевод 5 статей

Необходимо перевести текст с русского языка на английский.
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Нужно перевести на английский 5 статей. 2 из них почти с одинаковым текстом.
https://fortrader.org/crypto/kak-zarabotat-na-kriptovalyute.html
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https://fortrader.org/crypto/kak-zarabotat-bitkoin.html
https://fortrader.org/crypto/chto-takoe-kriptovalyuta-prostymi-slovami.html
https://fortrader.org/crypto/chto-takoe-bitkoin-prostymi-slovami.html
Цена/Сроки
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