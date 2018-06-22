Сделать перевод 5 статей

ПереводыЗавершен30 заявок271 просмотр
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Нужно перевести на английский 5 статей. 2 из них почти с одинаковым текстом. 

https://fortrader.org/crypto/kak-zarabotat-na-kriptovalyute.html

https://fortrader.org/crypto/kak-kupit-bitkoin.html

https://fortrader.org/crypto/kak-zarabotat-bitkoin.html

https://fortrader.org/crypto/chto-takoe-kriptovalyuta-prostymi-slovami.html

https://fortrader.org/crypto/chto-takoe-bitkoin-prostymi-slovami.html

Цена/Сроки

6 лет назад
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
Masher_125
Мария 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
6 лет назад
$23
3 дня
Хороший перевод! Рекомендую!
Спасибо за сотрудничество)) Приятно работать!