Сделать перевод текста на французский (1700 символов )

ПереводыЗакрыт12 заявок226 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день! Необходимо сделать качественный перевод 1700 символов на французский. Тема исцеление, медитация.

5 лет назад
tarken
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад