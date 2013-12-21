Тематика: АВИАСТРОЕНИЕ Обязанности: •перевод текстов с русского на английский язык; •редактура переводов с русского на английский язык; Требования: •лингвистическое образование (обязательно); •постоянный доступ в ...
Специалист по переводу письменн переговоров (англ)
Ищем специалиста на замещение вакансии - письменный удаленный переводчик английского языка.
Задача: перевод e-mail переписки по поставке товара.
Все письма составляются руководителем проекта.
Требования:
Высшее профильное образование (или студент 5-го курса);
Знание языка: Advanced;
Высокий уровень грамматики русского и английского языков;
Возможность делать переводы в течении 1-2 часов;
Возможность делать переводы в режиме с 09:00 до 23:00;
Наличие компьютера, интернета;
Максимальный ежедневный объем 2-5 страниц (1800 знаков с пробелами) в день;
Возможны устные переговоры по телефону, skype.
Оплата труда: 20-25 грн/1800 знаков с пробелами (оплата по знакам без минимального заказа);
Бонус за оперативность по истечению месяца;
О компании:
Торговая компания занимается импортом товаров с разных уголков мира.
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