Специалист по переводу письменн переговоров (англ)

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Закрыт4 заявки153 просмотра

Ищем специалиста на замещение вакансии - письменный удаленный переводчик английского языка.

Задача: перевод e-mail переписки по поставке товара.

Все письма составляются руководителем проекта.

Требования:

Высшее профильное образование (или студент 5-го курса);

Знание языка: Advanced;

Высокий уровень грамматики русского и английского языков;

Возможность делать переводы в течении 1-2 часов;

Возможность делать переводы в режиме с 09:00 до 23:00;

Наличие компьютера, интернета;

Максимальный ежедневный объем 2-5 страниц (1800 знаков с пробелами) в день;

Возможны устные переговоры по телефону, skype.

Оплата труда: 20-25 грн/1800 знаков с пробелами (оплата по знакам без минимального заказа);

Бонус за оперативность по истечению месяца;

О компании:

Торговая компания занимается импортом товаров с разных уголков мира.

11 лет назад
eutsoy
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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