Перевод медицинских текстов

Требования к переводчику:

адекватные сроки выполнения заказа, знание мед терминологии (в идеале мед образование).

Необходим перевод текстов с английского на русский. Длина одного текста от 1 до 2 тыс символов.

Пишем в заявке или в приват цены за 1000 СБП и сколько таких переводов в день сможете выполнить (можно в символах).

При рассчете цены учитываем, что текстов может быть не один.

Оптимально: 40-50р за 1000 СБП

Оплата по ВМ.

Пример статьи в аттаче.