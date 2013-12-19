Здравствуйте. Нужен переводчик, с русского на английский. Требуется перевести описание игр, объём небольшой. В случае успешного сотрудничества, возможно продолжение сотрудничества на постоянной основе с небольшими объёмами (~14к символов ...
Переводчики EN>RU. Фриланс. Тематика: Legal, Law.
Требуются переводчики и редакторы EN>RU по юридической тематике:
"Patents, Trademarks, Copyrights"
"License Agreements"
"Corporate law: NDAs, labor agreements"
"Taxation&Customs"
"Contracts"
Требования:
- опыт переводов по указанным тематикам не менее 1 года;
- знание отраслевой терминологии;
- отличное знание языка перевода;
- знание английского на уровне upper intermediate и выше;
- опыт работы с САТ-программами.
Будем рады получить резюме на эл. почту. Укажите в теме письма код вакансии "EN>RU. Legal. Translator"
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