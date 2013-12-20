В бюро переводов требуются переводчик

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Закрыт7 заявок275 просмотров

Тематика: АВИАСТРОЕНИЕ

Обязанности:

•перевод текстов с русского на английский язык;

•редактура переводов с русского на английский язык;

Требования:

•лингвистическое образование (обязательно);

•постоянный доступ в интернет, постоянный доступ к скайпу или ICQ;

•возможность выполнять большой объём работы;

•готовность следовать строгим правилам перевода, принятых в компании;

•владение ПК на уровне уверенного пользователя.

•желателен опыт работы в CAT tools (Memsource, Trados, Transit, и др.) (мы готовы обучить работе в Memsource и предоставить ПО).

11 лет назад
LSP_job
42 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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