Перевод с итальянского на русский. Мотоодежда.

Добрый день,

Необходим перевод на русский язык с итальянского чуть более 20 страниц текста.

Страницы заполнены не полностью, то есть это не сплошной текст - куски текста, списки, таблицы.

Тематика - одежда для мотоспорта.

Сроки - до вечера 22 декабря.

Потолок бюджета - 10000 рублей.

Отзывы и портфолио обязательны.

В заявке стоит указать ссылки на выполненные переводы с итальянского.