Письменные переводчики EN>RU. Медицина. Фриланс.

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Закрыт3 заявки235 просмотров

Требуются письменные переводчики и редакторы с английского на русский язык.

Тематика: медицинское оборудование, in vitro диагностика.

Требования:

- опыт медицинских переводов не менее одного года;

- опыт работы в САТ-программах приветствуется;

- наличие медицинского диплома является обязательным условием для редактора.

Просим присылать резюме на эл. почту с пометкой в теме письма «Переводчик EN> RU. Медицина»

11 лет назад
novoks
Оксана 
42 года
18 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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