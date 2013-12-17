Требуются переводчики и редакторы EN>RU по юридической тематике: "Patents, Trademarks, Copyrights" "License Agreements" "Corporate law: NDAs, labor agreements" "Taxation&Customs" "Contracts" Требования: - опыт переводов по ...
Перевести фразу на латынь
Здравствуйте! Необходимо перевести простую фразу с русского языка на латынь. Фразу отправлю в личном сообщении исполнителю.
Вариации с использованием онлайн переводчиков не предлагайте. Оплата вм по факту!
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