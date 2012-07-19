Здравствуйте, просим рассмотреть следующий заказ. Прилагается аудиозапись одной из передач на BBC. Скачать ее можно по ссылке - http://rusfolder.com/31749655 Необходимо составить дословный английский текст (записать на бумагу аудио), ...
Требуется позвонить по skype и поговорить
Суть задачи такова, что нужно позвонить в ebay и выяснить в чем причина блокировки аккаунта. Позвонить можно через скайп. Звонков может быть от 1 до 3. Не больше. Оплата договорная.
Заявки фрилансеров
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