Перевод договора с русского на английский

$20
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Завершен8 заявок258 просмотров

Необходимо выполнить перевод договора на оказание услуг мерчендайзенга, 12630 символов. До 21 июля вечер. Предлагайте свою цену. Документ в ворде, с сохранением форматирования.

13 лет назад
Alex_MM
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
13 лет назад
$15
1 день
Качественно и гораздо быстрее оговоренного срока выполнил перевод. Постоянно был на связи. Отличный исполнитель, рекомендую.
Заказчик очень порядочный. Дал четкое тз, ответил на несколько вопросов, которые у меня были. Оплатил сразу же.

Заявки фрилансеров

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
13 лет назад

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