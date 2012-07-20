Перевод проекта книжного издания на английский

$15
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Завершен19 заявок318 просмотров

Необходимо перевести с русского на красивый литературный английский язык с максимальным сохранением основной идеи 5.750 знаков (без пробелов), около 900 слов русского текста. Фрагмент для перевода - во вложении.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ - самостоятельный перевод без пользования программами автоматического перевода. Нужен хороший, качественный, грамотный текст! При несоблюдении данного условия это скажется на отзыве работника.

13 лет назад
Polina999
Полина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$15
2 дня
Быстрая, оперативная, качественная работа по переводу с русского на английский. Хороший, грамотный язык. Рекомендую всем!
Очень хороший заказчик. Получил всю информацию, необходимую для работы. Кстати, никаких нареканий по оплате! Очень приятно

Заявки фрилансеров

content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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