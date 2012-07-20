Перевод проекта книжного издания на английский

Необходимо перевести с русского на красивый литературный английский язык с максимальным сохранением основной идеи 5.750 знаков (без пробелов), около 900 слов русского текста. Фрагмент для перевода - во вложении.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ - самостоятельный перевод без пользования программами автоматического перевода. Нужен хороший, качественный, грамотный текст! При несоблюдении данного условия это скажется на отзыве работника.