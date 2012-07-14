Перевод рус. - англ.

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Закрыт5 заявок180 просмотров

Необходимо первести текст с рус на англ

Ориентировочный объем на рус.яз - 10тыс.знаков

Срок - 6 часов

Начало документа

"1.1. Функциональные требования в рамках бизнес процессов

Бизнес процесс «А0 - Процедура формирования Бюджета и Годового плана закупок. Организации закупа ТМЦ»..."

13 лет назад
BuJina
41 год
17 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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