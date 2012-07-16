Нужно отредактировать письмо на англ. языке

Необходимо перевести тексты сайта юридической компании http://dominion.in.ua/ с украинского (иногда с русского) на английский язык. Много текстов уже на сайте. Далее будет еще размещение. Сотрудничество интересует на постоянной основе. Ориентировочно 1-2 новости/статьи в неделю. ...