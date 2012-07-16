Нужно отредактировать письмо на англ. языке

$50
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Закрыт11 заявок194 просмотра

Нужно отредактировать письмо на анг. языке и, возможно, арабском.

Адресат - ОАЭ.

Письма должны быть правильно и красиво написаны.

Письма прилагаем.

13 лет назад
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44 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров

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