Необходимо перевести с русского на красивый литературный английский язык с максимальным сохранением основной идеи 5.750 знаков (без пробелов), около 900 слов русского текста. Фрагмент для перевода - во вложении. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ - самостоятельный перевод ...
Перевод ресторанно-технических текстов для сайта
Необходимо перевести на испанский и французский тексты для сайта. Объем — 23000 знаков без пробелов.
ОБЯЗАТЕЛЬНО: вычитка и редактирование перевода носителем языка.
Оплата 50/50 (ПриватБанк карта, безнал, наличными в Киеве).
Вычитка носителем должна быть очень качественная и текст должен получится очень натуральным для носителей языка. Проверку будет делать житель Монреаля и Испании соответственно.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15Переводы1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо первести текст с рус на англ Ориентировочный объем на рус.яз - 10тыс.знаков Срок - 6 часов Начало документа "1.1. Функциональные требования в рамках бизнес процессов Бизнес процесс ...Переводы5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно перевести текст, с русского на французский язык. 4к символовЗавершен13 лет назад
Здравствуйте! нужен перевод техн. статьи ~ 7400 знаков без пробелов.. фрагмент привожу здесь: --- Разработан комплексный метод оперативного контроля основных количественных и качественных характеристик топлив. Предложено ...Закрыт13 лет назад
Здравствуйте необходимо перевести с китайского на русский. Что надо перевести: http://dev.open.taobao.com/bbs/read.php?tid=24283&page=1 Первый пост. Конкретно необходимо перевести вот это: http://clip2net.com/s/27ET0Завершен13 лет назад
- $500
Необходимо перевести тексты сайта юридической компании http://dominion.in.ua/ с украинского (иногда с русского) на английский язык. Много текстов уже на сайте. Далее будет еще размещение. Сотрудничество интересует на постоянной основе. Ориентировочно 1-2 новости/статьи в неделю. ...Переводы19 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Необходимо перевести несколько статей с английского на русский. Лексика практически общая. Всего около 8к б/п. От Вас сроки и стоимость за 1кб/п готового текста. Предложения скрыты.Завершен13 лет назад
- $50
Мне нужно срочно перевести немного русского технического текста на турецкий, плачу 20$ в системе вебмоней. Текста всего на одну, не полную страницу. Только специалисты!!Завершен13 лет назад
Перевести текст на английский языкЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужен перевод теста с эстонского сайта в С-Петербурге. Нужно встретиться с переводчиком в любом месте - кафе и т.д. По времени на 3 часа примерно. Переводчик читает с сайта и переводит, я ...Переводынет заявокЗакрыт13 лет назад