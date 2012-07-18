Перевод англ.-рус. (руководство). Срочно!

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INSTRUCTIONS FOR INTERNATIONAL WATER SHIPMENTS OF LITHIUM BATTERIES

Ориентировочный объем - 25 страниц НЕ сплошного текста (рисунки, таблицы, диаграммы)

Срок 7.00 по мск

Могу взять 2 исполнителя.

13 лет назад
BuJina
41 год
17 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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