Необходим грамотный и качественный перевод диеты с английского языка. Текст должен быть хорошо читаем, понятен, с сохранением всей оригинальной верстки. Исполнителю желательно иметь подобные переводы для оценки качества. http://www.diet.com/store/facts/atkins-diet.
Новые статьи для художественного сайта
Необходимо найти интересные материалы на английском языке на художественную тему, чтобы это было интересно почитать обычному человеку. Важно, чтобы это не быдо еще переведено и опубликовано на русском языке где-то раньше. Можно из старых книг, чтобы не рисковать с авторскими правами. Смысл в том, чтобы регулярно пополнять сайт уникальным контентом, который будет интересен как поисковикам, так и людям.
Сайт http://bachetta.ru
Заявки фрилансеров
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