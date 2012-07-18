Новые статьи для художественного сайта

Необходимо найти интересные материалы на английском языке на художественную тему, чтобы это было интересно почитать обычному человеку. Важно, чтобы это не быдо еще переведено и опубликовано на русском языке где-то раньше. Можно из старых книг, чтобы не рисковать с авторскими правами. Смысл в том, чтобы регулярно пополнять сайт уникальным контентом, который будет интересен как поисковикам, так и людям.

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