Перевод аудио- и видеофайлов в текст Word

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Закрыт26 заявок411 просмотров

Необходимы качественные и грамотные переводы файлов в текст, не требующие последующей редактуры и доработки выполненных работ. Оплата – 5 р. за минуту аудио (видео). Темы – разнообразные. Долгосрочные проекты.

13 лет назад
tremba
Марина 
47 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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