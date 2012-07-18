Необходимо выполнить перевод договора на оказание услуг мерчендайзенга, 12630 символов. До 21 июля вечер. Предлагайте свою цену. Документ в ворде, с сохранением форматирования.
Перевод с английского языка
Крупный перевод с английского языка. Требуется перевод около 1200 страниц.
Ставка по 160 рублей за 1800 знаков.
Предлагайте по срокам исполнения + какой объем можете осилить за день.
Оплата каждодневная электронные деньги или денежный перевод. Укажите ваш скайп.
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