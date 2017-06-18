Найти личного помощника на удаленку через бесплатны сервисы и соц сети

Необходимо по моим требованиям (я вышлю) найти личного помощника для удаленной работы через доступные бесплатные онлайн сервисы или группы в соц сетях.

Если есть доп вопросы, пишите в скайп

Пишите сразу:

1) Стоимость работы.

2) Куда принимаете деньги.