Найти личного помощника на удаленку через бесплатны сервисы и соц сети

Подбор персонала (HR)Закрыт12 заявок230 просмотров
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Необходимо по моим требованиям (я вышлю) найти личного помощника для удаленной работы через доступные бесплатные онлайн сервисы или группы в соц сетях.

Если есть доп вопросы, пишите в скайп 

Пишите сразу:

1) Стоимость работы.

2) Куда принимаете деньги.

6 лет назад
ksangoulia
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад