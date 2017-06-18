Мне на пару недель нужен ассистент по рекрутинговой работе. У нас есть несколько открытых вакансий. Тематика - IT Необходимо будет в платных базах поискать по соответствию по ключевым словам, утвердить кандидата со мной, выслать ему приглашение на ...
Найти личного помощника на удаленку через бесплатны сервисы и соц сети
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо по моим требованиям (я вышлю) найти личного помощника для удаленной работы через доступные бесплатные онлайн сервисы или группы в соц сетях.
Если есть доп вопросы, пишите в скайп
Пишите сразу:
1) Стоимость работы.
2) Куда принимаете деньги.
- Похожие заказы
- Подбор персонала (HR)5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
Требуется подбор удаленного менеджера по продажам. С гарантиейПодбор персонала (HR)8 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужна разовая консультация о том, где и как искать Drupal/PHP/Front-end специалистов в российских и украинских регионах. Думаю, что это займёт примерно час разговора по скайпу. Цену предлагаете вы. Искать будем разработчиков для ib.byПодбор персонала (HR)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Для разработке медицинского софта для клиник США постоянно требуются программисты. Ищу сотрудника для их поиска, привлечения и начального тестирования. Требуются базовые знания IT.Подбор персонала (HR)9 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходим специалист по ремонту оргтехники. Основные условиям: 1) Неограниченное количество вызовов Заказчиком 2) Техническое обслуживание 1 раз в квартал 3) Подбор комплектующих для ремонта Перечень обслуживаемого оборудования: 1. МФУ цветное Canon C2220L 2. МФУ цветноеCanon C2220L 3. МФУ цветноеCanon 4. imageRUNNER 2525i 5. МФУ цветное Canon 6. imageRUNNER 2535 7. МФУ цветное Canon 8. iR advance ...Подбор персонала (HR)нет заявокЗакрыт6 лет назад
[b]Нужна помощь в поиске и подборе[/b] личного удаленного ассистента/помощника для руководителя фирмы находящейся в Великобритании. [b]Подробности:[/b] Необходим удаленный помощник (виртуальный ассистент) с отличным знанием английского языка. Сфера деятельности - электронная коммерция. Непосредственный руководитель говорит на русском языке. [list][*]График работы гибкий ...Подбор персонала (HR)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Разработка скрипта для отдела по персоналу.Первый скрипт это входящий звонок и запись на собеседование. Второй скрипт —это холодный поиск кандидатов.Подбор персонала (HR)1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Найти менеджера-маркетолога который работал в компаниях таких как Forex mmcis,FX-trend,invest проэкты.Подбор персонала (HR)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуется закрыть вакансию Менеджер по работе в рекламном агентстве. Ждем предложения с условиями и стоимостью услуг. Регион Москва.Подбор персонала (HR)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
https://rabota.ua/company2550978/vacancy5506365 Скажите в какой способ можно сделать эту работу и сколько это стоит?Подбор персонала (HR)1 заявкаЗакрыт7 лет назад