Найти специалистов по закупкам - байеров в России и Турции

Нужно искать аккаунты vk по заранее заданным критериям из заранее заготовленного мной списка аккаунтов. Обязательно нужно будет в ручную проверять каждый профиль. В подписчики профилей влезать не надо. Далее рассылать никому ничего не ...
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Найти 15 байеров, которые могут найти производителей -поставщиков в России и 15 байеров, которые могут найти производителей - поставщиков в Турции женской одежды. Критерии женской одежды для байера: верхняя одежда - межсезонные пальто, куртки и капсула - платье, брюки, юбка, жакет, футболка современного дизайна, из натуральных материалов, лаконичность. Целевая аудитория клиенток - женщины 24-44 года, проживающие в городе, ведущие активный образ жизни. Стоимость пальто оптом - 4000- 5000 руб, платье оптом - 1500- 2000 руб. Список составить в виде таблицы из 7 столбцов: 1 столбец - имя байера, 2 столбец - номер телефона, 3 ст- ссылка на соцсеть байера, 4 ст - страна, с которой работает байер, 5 ст -средняя цена оптом на межсезонное пальто, 6 ст-средняя цена оптом на платье, 7 ст-средняя цена оптом на брюки
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