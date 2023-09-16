Собрать 20 вакансий в Германии для украинца без знания немецкого

Подбор персонала (HR)Закрыт1 заявка17 просмотров
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Нужно найти 20 вакансий по работе, не требующей знания немецкого языка и квалификации для украница, мужчины 33 лет, украиноговорящего (также хорошо понимает русский, но на нем не говорит, и немного польский), имеющего вид на жительство в Германии по параграфу 24 с правом работы в Германии, в одном из этих городов: Франкфурт на Майне, Мюнстер, Кассель, Штутгарт. 

Сайты которые для этого можно использовать (если не знаете английского-немецкого - не проблема, пользуйтесь электронным переводчиком, встроенным в браузер): 

https://www.linkedin.com/jobs/

https://de.jooble.org/stellenangebote?gbraid=0AAAAADdMoX_OMRjlhNeUVzd--EvU-4NlJ&gclid=CjwKCAjwvfmoBhAwEiwAG2tqzBS6XFmMuTFRKiHPBogmqy9QzONMads4t4gND9GLNlCgWw_sDMoyLBoCmVcQAvD_BwE&utm_content=106971512331&utm_medium=cpc8&utm_source=google

Также можно использовать группы украинцев по городам в Телеграме и другие источники, какие найдете. Работодатель должен быть русско- или украино-язычным.

Нужно разослать заявку, чтобы потенциальный работодатель позвонил на телефон (там представитель этого человека, кто хочет работать, Анастасия, а имя человека, кто хочет работать - Василий), либо прислать мне на Telegram телефон работодателя с подходящей вакансией и описание вакансии. Таких нужно 20 вакансий.

Если вы отсылаете заявку на обратный звонок, то делаете скриншот и присылаете его мне в качестве подтверждения выполнения работы. В скриншоте должно быть видно описание вакансии и город работодателя.

Если будут вопросы с подробностями - задавайте.

2 месяца назад
guest_1697467395978
Германия
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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