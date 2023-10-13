Младший/начинающий специалист по подбору персонала в IT компанию

Привет! Мы - Sebekon, профессиональная команда по разработке WEB и Mobile проектов.

Уже более 10-ти лет мы делаем крупные проекты для известных компаний и организаций. Таких например, как: МГУ, Газпром, Electrolux, банк “Открытие”, LeroyMerlin и т.д.

Сейчас нам в команду нужен младший или начинающий специалист по подбору персонала.



Задачи:

- Размещение вакансий на проф. площадках

- Первичный отбор кандидатов

- Общение с аутстаф и аутсорс компаниями

- Контактирование с отозвавшимися кандидатами, планирование собеседований

- Развитие профилей компании в проф. сетях и площадках



Что точно не придётся делать:

- Холодных обзвонов

- Спам рассылок

- Обработку каких-то там баз

и прочее…





Требования:

- Опыт не обязателен, всему научим (но если он есть - это будет большим плюсом)

- Желание учиться и развиваться в этом направлении

- Умение самостоятельно собирать информацию в сети, быстро во всём разбираться, находить решение поставленным задачам

- Разумеется уверенное пользование ПК, умение пользоваться документами, табличками, поисковыми системами, различными сервисами

- Внимательность, прилежность и усидчивость

- Грамотная речь и письменность. Умение общаться с людьми





Большим плюсом будет:

- Релевантный опыт

- Понимание сегмента (знание того, что такое Web и Mobile разработка, кто такие Front и Back End разработчики, какая разница между React и Laravel)





Условия: