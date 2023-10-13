Описание кандидата, которого вам предстоит для меня найти. Нужен ассистент-помощник, возраст и пол неважен. Требования к кандидату: Хорошее владение пк, очень приветствуется опыт работы в телеграмме - закупка рекламы / ведение канала ...
Младший/начинающий специалист по подбору персонала в IT компанию
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет! Мы - Sebekon, профессиональная команда по разработке WEB и Mobile проектов.
Уже более 10-ти лет мы делаем крупные проекты для известных компаний и организаций. Таких например, как: МГУ, Газпром, Electrolux, банк “Открытие”, LeroyMerlin и т.д.
Сейчас нам в команду нужен младший или начинающий специалист по подбору персонала.
Задачи:
- Размещение вакансий на проф. площадках
- Первичный отбор кандидатов
- Общение с аутстаф и аутсорс компаниями
- Контактирование с отозвавшимися кандидатами, планирование собеседований
- Развитие профилей компании в проф. сетях и площадках
Что точно не придётся делать:
- Холодных обзвонов
- Спам рассылок
- Обработку каких-то там баз
и прочее…
Требования:
- Опыт не обязателен, всему научим (но если он есть - это будет большим плюсом)
- Желание учиться и развиваться в этом направлении
- Умение самостоятельно собирать информацию в сети, быстро во всём разбираться, находить решение поставленным задачам
- Разумеется уверенное пользование ПК, умение пользоваться документами, табличками, поисковыми системами, различными сервисами
- Внимательность, прилежность и усидчивость
- Грамотная речь и письменность. Умение общаться с людьми
Большим плюсом будет:
- Релевантный опыт
- Понимание сегмента (знание того, что такое Web и Mobile разработка, кто такие Front и Back End разработчики, какая разница между React и Laravel)
Условия:
- Полностью удаленная работа (из любого региона);
- 8-часовой рабочий день;
- Официальное оформление;
- Бонусы за хорошую работу;
- Повышение квалификации за счет компании;
- Заработная плата всегда без задержек;
- Дружная и профессиональная команда;
- Открытое и доброжелательное руководство.
Кандидатам:
- Максимально локанично и содержательно описать свой опыт, если он есть. Если опыта нет - написать, почему вы хотите этим заниматься.
- Описать релевантные навыки и умения
- Указать желаемый оклад
- Указать ваши контактные данные
Отправить всё это на [email protected], указав в теме письма: “Кандидат: подбор персонала”
- Похожие заказы
- $300Подбор персонала (HR)6 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $500
Ищу человека, рекрутера, который поможет мне найти преподавателей английского языка, заинтересованных в преподавании в Китае. Требования к кандидатам: - Быть резидентом США, Великобритании, Новой Зеландии, Австралии, Ирландии, Канады или Южной Африки и иметь ...Подбор персонала (HR)нет заявокЗакрыт2 месяца назад
- $100
Ищу фрилансеров на поиск линейного персонала на склады и производства в МО. Требования к сотрудникам: гражданство РФ возраст до 45 лет. Вахта 30/45/60/90/120 смен. От 2500 руб за смену ( грузчик/ разнорабочий/ упаковщик) Оплата ...Подбор персонала (HR)8 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуются массовый подбор персонала по многим городам.Подбор персонала (HR)4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $5
Составить резюме под существующую вакансию на основе уже существующего резюме, максимально приблизив данные под требования работодателяПодбор персонала (HR)11 заявокЗакрыт3 месяца назад
Необходимо на основании профиля в Linkedin составить красивое резюме на русском и английском языках, кое-что подправить исходя из вашего опытаПодбор персонала (HR)2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Шукаємо HR менеджера , який закриє вакансію менеджера з продажу для нашої компанії.Подбор персонала (HR)1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
Шукаємо рекрутера, який закриє 2 вакансії для інвестиційного клубу. Івент-менеджер та менеджер по роботі з клієнтами.Подбор персонала (HR)2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $400
Вітаю, мене звати Юлія. Наша компанія, пропонує цікаву вакансію менеджера відео чату. Наголошуємо, що це НЕофісна робота та НЕвебкам-моделювання - це повністю законна та легальна діяльність. Також шукаємо HR. Ми надаємо: ...Подбор персонала (HR)8 заявокЗакрыт4 месяца назад
Привет. Хочешь подзаработать? Тогда тебе к нам! Ваша основная задача - обойти крупные рынки г. Москвы (Садовод, Южные ворота и тд), запросить визитки и/или контактные данные у поставщиков (продавцов) товаров различных категорий, уточнить некоторые вопросы - ...Подбор персонала (HR)нет заявокЗакрыт4 месяца назад