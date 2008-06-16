Наполнениe каталога учебных заведений

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Закрыт15 заявок328 просмотров

Необходимо два человека, которые бы искали необходимую информацию для наполнения каталога учебных заведений.

17 лет назад
Garimto
Денис 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

usr1201067
Максим 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв(-1)
17 лет назад

Заявки фрилансеров

usr1201067
Максим 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв(-1)
17 лет назад