Поиск фото казино

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Завершен5 заявок222 просмотра

Поиск фото интерьера казино.

Требуется найти фотографии интерьера казино. Фотография должна быть как бы в развернутом виде, должны присутствовать основные детали: игральные столы, рулетка, вход в зал (желательно) автоматы, бар, стулья и прочее, детализация, в общем красивый детализованный интерьер. Разрешение картинки – не меньше 1500х1500. Оплата по факту нахождения. Оплата предоставляется не только за фотографии, но и ссылки – источники.

Ждем ваших предложений. кидайте миниатюрки на [email protected]

17 лет назад
mauzzz
40 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Polly_x
Полина 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад
$22
10 дней
Отличная работа, спасибо. Лучшая!
Хороший заказчик, сотрудничество прошло гладко и без нареканий с обеих сторон.

Заявки фрилансеров

Polly_x
Полина 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад