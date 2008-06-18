Поиск фото казино

Поиск фото интерьера казино.

Требуется найти фотографии интерьера казино. Фотография должна быть как бы в развернутом виде, должны присутствовать основные детали: игральные столы, рулетка, вход в зал (желательно) автоматы, бар, стулья и прочее, детализация, в общем красивый детализованный интерьер. Разрешение картинки – не меньше 1500х1500. Оплата по факту нахождения. Оплата предоставляется не только за фотографии, но и ссылки – источники.

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