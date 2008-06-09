Создание базы данных дизайнеров интерьера

Нужно создать базу данных дизайнеров интерьера (частных и компаний) из г. Киева.

Цена - 1 у.е. за 10 позиций.

Поля которые нужны:

Название компании (или фио) - телефоны (+ факс) - адресс - email - сайт.

Жду предложений по срокам. Работы может быть много :) На выходе - база в екселе.