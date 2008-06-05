Необходимо найти сайты и контакты китайских заводов-производителей вагонки. Все подробности при переписке. Жду ваших предложений с указанными ценами. Предложения без цен не рассматриваются.
Простое исследование по запросам в Google на англ.
Простой проект по исследованию рынка, собиранию контактов по определенному запросу в Google.
Требует минимального знания английского языка.
По запросу нужно посетить 190 вебсайтов (с каждым исследованием меньше, т.к. повторы не нужны) и собрать (где это возможно) контактную информацию с сайта (емаил, телефон, имена), а также положение сайта в Google. Результаты заносятся в таблицу Excel.
Если на сайте нет email, а есть форма для отправки сообщения - заполнить форму и отправить со стандартным текстом.
Реально на выходе будет около 30-40 контактов в Excel и 20-30 отправок по формам (из-за повторов в результатах Google).
Стоимость одного такого исследования 2 wmz.
Проект долгосрочный и возможно подключение нескольких людей.
За подробностями обращайтесь в личку.
С уважением,
Александр.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поиск информации3 исполнителяЗавершен17 лет назад
- $20
Нужна теория по кросс-корреляции. есть графики, к ним нужны объяснения.Поиск информации2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Требуется найти полную композицию "Where's the Party At" из фильма Drive (1997) http://www.imdb.com/title/tt0116147/soundtrack "Where's the Party At" Written by Rudy Archuleta and Stephen Theard Performed by ...Завершен17 лет назад
Я пишу конвертер из mp3-> wav, при кодирование mp3 используется классический Хаффман, вот необходимо найти реализацию на Delphi! Примечание с сайта codenet.ru скачал уже!Завершен17 лет назад
- $10
Сбор контактной информации компаний в интернете.Поиск информации22 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходимо собрать базу сайтов работающих на WordPress. Требования к сайтам: сайт на платном хостинге(ЖЖ, LI.ru не подходит) возможность комментирования; ссылка на сайт комментатора не должна быть закрыта через ; ссылка ...Поиск информации10 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо из Сети найти названия и контакты (email, тел) компаний (на всей территории РФ), которые занимаются доставкой фаст-фуд (пицца на заказ, обеды в офис, суши и т.п.). Результаты должны быть представлены в ...Завершен17 лет назад
Надо найти PHP-скрипт, который преобразует файлы формата RTF в формат ТХТПоиск информации3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $250
Обычная монотонная работа, необходим человек, который будет пополнять базу данных по крупным фешн-брендам, ювелирным маркам и т.д. (марка-PR-контакт, места продаж). Оплата - 3$ / 10 строк.Поиск информации9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужно найти ответы на вопросы (около 40) Сроки - до вечера субботы. Оплата - 300 руб.Завершен17 лет назад