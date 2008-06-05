Простое исследование по запросам в Google на англ.

Простой проект по исследованию рынка, собиранию контактов по определенному запросу в Google.

Требует минимального знания английского языка.

По запросу нужно посетить 190 вебсайтов (с каждым исследованием меньше, т.к. повторы не нужны) и собрать (где это возможно) контактную информацию с сайта (емаил, телефон, имена), а также положение сайта в Google. Результаты заносятся в таблицу Excel.

Если на сайте нет email, а есть форма для отправки сообщения - заполнить форму и отправить со стандартным текстом.

Реально на выходе будет около 30-40 контактов в Excel и 20-30 отправок по формам (из-за повторов в результатах Google).

Стоимость одного такого исследования 2 wmz.

Проект долгосрочный и возможно подключение нескольких людей.

За подробностями обращайтесь в личку.

С уважением,

Александр.