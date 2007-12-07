Поиск информации

Кто подскажет где и как можно преобрести лицензию или скрипт с лицензией Koobi PRO v.6.25....(только не офф сайт нем.)какой нибудь англоязычный ресурс или российский занимающийся легальной продажей данного скрипта. Немцы не хотят работать с Русскими ...
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