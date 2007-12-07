Поиск информации

есть 1400 имен знаменитостей и надо сделать 1) зайти на сайт http://freekeywords.wordtracker.com/ и вбить имя молеои, и записать число, которые покажет сайт 2) если это число больше 500, то зайти на сайт [покажу потом] и скопировать 4-6 ...