Собрать и сохранить информацию

есть 1400 имен знаменитостей и надо сделать

1) зайти на сайт http://freekeywords.wordtracker.com/ и вбить имя молеои, и записать число, которые покажет сайт

2) если это число больше 500, то зайти на сайт [покажу потом] и скопировать 4-6 картинок в таком формате

Имя-Модели1.jpg

Имя-Модели2.jpg

Имя-Модели3.jpg

Имя-Модели4.jpg

картинки adult характера