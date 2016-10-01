Cемантическое ядро и контент-план для блога

Задачи:

1) Разработать максимально широкое семантическое ядро для продвижения блога в Google USA с частотностями и иерархией (классификацией) по тематике.

2) Отфильтровать и кластеризировать запросы по группам.

3) Проверить конкуренцию полученных групп фраз и, исходя из полученных результатов и частотности фраз, сформировать готовый контент-план на год для написания статей с ключевыми словами.

Тема: жилая недвижимость в США, регион - Южная Калифорния. Запросы, которые относятся к блогу, могут не учитывать регион.

Нужно погрузиться в нашу тему понять что интересует нашу ЦА, проанализировать конкурентов.

На выходе: файл с кластеризированными запросами и частотностью.

Нужно, чтобы весь пул запросов вы сохранили, т.е. при кластеризации, всю семантику, которую вы соберете, чтобы вы не удаляли, а заносили в отдельную группу, обычно мы ее называем "фильтр, мусор или как-то еще".

Запросы, которые относятся к услуге должны быть в "главной группе".

Запросы, которые относятся к блогу, должны быть в папке "блог". Запросы, которые относятся к вопрос-ответ, должны быть в папке "Вопрос-ответ".Города, районы должны быть в папке "Районы".

Адалт запросы, имена, фамилии, халява, знаменитые бренды интернет проектов, - должны быть занесены в папку "мусор" или разбиты на соответствующие группы.

Запросы типа отзывы, форумы. - Форумы отсеиваем в папку «фильтр», а отзывы можно использовать в кластере, т.к. на странице возможность их оставить будет.

Собираем базовую частотность, фразовую и точную частотность.

Запросы с частотностью (0) оставляем в папке «мусор».

Указать:

1) Цену

2) Сроки

3) Какие инструменты будете использовать для сбора СЯ