Cемантическое ядро и контент-план для блога

Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки131 просмотр
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Задачи:

1) Разработать максимально широкое семантическое ядро для продвижения блога в Google USA с частотностями и иерархией (классификацией) по тематике.

2) Отфильтровать и кластеризировать запросы по группам.

3) Проверить конкуренцию полученных групп фраз и, исходя из полученных результатов и частотности фраз, сформировать готовый контент-план на год для написания статей с ключевыми словами.

Тема: жилая недвижимость в США, регион - Южная Калифорния. Запросы, которые относятся к блогу, могут не учитывать регион.

Нужно погрузиться в нашу тему понять что интересует нашу ЦА, проанализировать конкурентов.

На выходе: файл с кластеризированными запросами и частотностью.

Нужно, чтобы весь пул запросов вы сохранили, т.е. при кластеризации, всю семантику, которую вы соберете, чтобы вы не удаляли, а заносили в отдельную группу, обычно мы ее называем "фильтр, мусор или как-то еще". 

Запросы, которые относятся к услуге должны быть в "главной группе". 

Запросы, которые относятся к блогу, должны быть в папке "блог". Запросы, которые относятся к вопрос-ответ, должны быть в папке "Вопрос-ответ".Города, районы должны быть в папке "Районы".

Адалт запросы, имена, фамилии, халява, знаменитые бренды интернет проектов, - должны быть занесены в папку "мусор" или разбиты на соответствующие группы. 

Запросы типа отзывы, форумы. - Форумы отсеиваем в папку «фильтр», а отзывы можно использовать в кластере, т.к. на странице возможность их оставить будет. 

Собираем базовую частотность, фразовую и точную частотность.

Запросы с частотностью (0) оставляем в папке «мусор». 

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7 лет назад
opelipets15
Оксана 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
4 отзыва
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