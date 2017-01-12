Качественная регистрация в каталогах рунета

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Закрыт1 заявка155 просмотров

Нужно аккуратно зарегистрировать сайт в трастовых каталогах и справочниках рунета.

Совсем тупой прогон не интересует, размещение нужно не везде, а только на отобранных известных каталогах (пусть будет меньше, но лучше, но не менее 300 каталогов). Статьи и профили - тоже не нужны, мне важнее не тИЦ, а повысить узнаваемость бизнес-сайта, ну и получить нормальную естественную ссылочную массу.

Фактически нужно вот это 1ps.ru/info/#tariffs только ощутимо дешевле.

Сам подготовлю размноженный шаблон описания и ссылок. 

Интересны будут предложения с ценой, какой-то дополнительной информацией о том, как вы сможете оптимально решить эту задачу.

Ориентируюсь на 1000р., рассмотрю и ваши предложения.

Оплата по факту Вебмани или Яндекс.

8 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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