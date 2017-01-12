Всем привет. Нужно провести анализ рынка и разработать комерческое предложение Помощь в внедрении кп сфера Агенство недвижимости купля продажа жилой недвижимости http://gidstroy-kvartira.ru/
Качественная регистрация в каталогах рунета
Нужно аккуратно зарегистрировать сайт в трастовых каталогах и справочниках рунета.
Совсем тупой прогон не интересует, размещение нужно не везде, а только на отобранных известных каталогах (пусть будет меньше, но лучше, но не менее 300 каталогов). Статьи и профили - тоже не нужны, мне важнее не тИЦ, а повысить узнаваемость бизнес-сайта, ну и получить нормальную естественную ссылочную массу.
Фактически нужно вот это 1ps.ru/info/#tariffs только ощутимо дешевле.
Сам подготовлю размноженный шаблон описания и ссылок.
Интересны будут предложения с ценой, какой-то дополнительной информацией о том, как вы сможете оптимально решить эту задачу.
Ориентируюсь на 1000р., рассмотрю и ваши предложения.
Оплата по факту Вебмани или Яндекс.
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