Настройка РСЯ и Таргетированной рекламы в ВК для школы бальных танцев

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Закрыт5 заявок112 просмотров

Настройка РСЯ и Таргетированной рекламы в ВК для школы бальных танцев в Самаре.

Нужен специалист на создание и ведение кампании в РСЯ и Таргетированной рекламы в ВК

Жду ваших предложений с указанием примерной стоимости услуг, примеров успешных компаний, сроков выполнения и т.д.

8 лет назад
karabets
58 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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