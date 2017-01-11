CEO для эротического проекта

Есть сайт можно сказать вылизанный от и до ибо я сам программист .

но без толкового СЕО это все не серьёзно ....

ищу человека который в теме как раскрутить подобные сайты с эротическим уклоном ....

бюджеты \ зарплаты обговорим . не обижу

p.s.s .... таких кто просто купит ссылок на часть бюджета и будет ждать выстрелит не выстрелит прошу не не писать . знаю плавал нечего хорошего из такого сотрудничества не получится .