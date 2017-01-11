Нужно продвинуть сайт в ТОП 10 ЯНДЕКСА и ГУГЛА. (сайт http://korrespondent.online/) Готов выслушать поэтапный алгоритм действий по раскрутке БЕЗ АБОНПЛАТЫ. Каждый этап оплачивать готов по факту выполнению. т.к. есть печальный опыт выброшенных денег без результата. ...
CEO для эротического проекта
Есть сайт можно сказать вылизанный от и до ибо я сам программист .
но без толкового СЕО это все не серьёзно ....
ищу человека который в теме как раскрутить подобные сайты с эротическим уклоном ....
бюджеты \ зарплаты обговорим . не обижу
p.s.s .... таких кто просто купит ссылок на часть бюджета и будет ждать выстрелит не выстрелит прошу не не писать . знаю плавал нечего хорошего из такого сотрудничества не получится .
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