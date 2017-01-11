Ищем SEO специалиста для оптимизации сайта

Собственно сайтов несколько.

Порядка 13 штук.

Вначале есть первоочередные, после менее горящие проекты.

Необходима оптимизация сайта.

Все обсуждаемо, и вся информация будет дана потенциальному исполнителю.

Оплата строго по факту. Либо в два этапа.

От вас - примеры своих работ по продвижению и оптимизации, а также отчеты (реальные) которые вы отправляете ежемесячно или в каком то другом временном диапазоне своему заказчику, чтобы видеть как это будет у вас выглядеть.

Первый сайт - тематика - продажа земельных участков.