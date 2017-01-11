Ищем SEO специалиста для оптимизации сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт16 заявок181 просмотр

Собственно сайтов несколько.

Порядка 13 штук. 

Вначале есть первоочередные, после менее горящие проекты. 

Необходима оптимизация сайта. 

Все обсуждаемо, и вся информация будет дана потенциальному исполнителю. 

Оплата строго по факту. Либо в два этапа. 

От вас - примеры своих работ по продвижению и оптимизации, а также отчеты (реальные) которые вы отправляете ежемесячно или в каком то другом временном диапазоне своему заказчику, чтобы видеть как это будет у вас выглядеть. 

Первый сайт - тематика - продажа земельных участков. 

8 лет назад
belvik
33 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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