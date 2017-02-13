Разместить ссылки через биржи

Есть сумма денег в 10 000р. Нужно раместить нормальных ссылок через биржи.

Что интересует: статьи в миралинкс, постовые в ротапост

Перед размещением площаки чекать чектрастом, выбирать тематические порекомендовать темы в каком ракурсе употребить ссылку и т.д. (требования я дам)

Укажите плз стоимость ваших услуг за данную работу для ссылочного бюджета в 10 000р.