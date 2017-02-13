Разместить ссылки через биржи

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Завершен7 заявок175 просмотров

Есть сумма денег в 10 000р. Нужно раместить нормальных ссылок через биржи.

Что интересует:  статьи в миралинкс, постовые в ротапост

Перед размещением площаки чекать чектрастом,  выбирать тематические порекомендовать темы в  каком ракурсе употребить ссылку  и т.д. (требования я дам)

Укажите плз стоимость ваших услуг за данную работу для ссылочного бюджета в 10 000р.

8 лет назад
yoghikoff
Ёжиков 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 отзывов

Выбранный исполнитель

Thor29
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$2
4 дня
Работа выполняется вдумчиво, внимательно. Качество хорошее. Рекомендую!
Приятно работать с заказчиком. Сотрудничеством остался доволен.

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Thor29
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад