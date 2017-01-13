Продвижение интернет-магазина на иврите

Добрый день!

Просьба не отвечать на заявку, если:

- У вас сложности с ивритом в сео;

- У вас много заказов и не уверены, что сможете уделить достаточно времени для работы и обратной связи;

- Бюджет на чисто ваши услуги выше 100$ в месяц;

Необходимо продвинуть интернет-магазин спортивных товаров в Израиле среди ивритоговорящей аудитории. Цель: повышение посещаемости и увеличение количества продаж.

Уточнения в личной переписке.