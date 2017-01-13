Нужно продвинуть сайт в ТОП 10 ЯНДЕКСА и ГУГЛА. (сайт http://korrespondent.online/) Готов выслушать поэтапный алгоритм действий по раскрутке БЕЗ АБОНПЛАТЫ. Каждый этап оплачивать готов по факту выполнению. т.к. есть печальный опыт выброшенных денег без результата. ...
Продвижение интернет-магазина на иврите
Добрый день!
Просьба не отвечать на заявку, если:
- У вас сложности с ивритом в сео;
- У вас много заказов и не уверены, что сможете уделить достаточно времени для работы и обратной связи;
- Бюджет на чисто ваши услуги выше 100$ в месяц;
Необходимо продвинуть интернет-магазин спортивных товаров в Израиле среди ивритоговорящей аудитории. Цель: повышение посещаемости и увеличение количества продаж.
Уточнения в личной переписке.
Заявки фрилансеров
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