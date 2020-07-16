Нужен SEO аудит сайта.

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Закрыт15 заявок446 просмотров

Есть новый сайт на английском языке. Строительная компания в Великобритании. 

Нужно сделать аудит SEO сайта.

Показать ошибки по категориям. 

И Представить план действий поэтапно.

Сайт www.scotruss.co.uk

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Заявки фрилансеров

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