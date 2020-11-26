Сео оптимизация (внутренняя) сайта на немецком языке

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен6 заявок656 просмотров

Нужна внутренняя оптимизация сайта (подбор ключей, прописание тайтлов, дискрипшинов, микроразметки и т.д.).

Тематика сайта - пвх окна.

Опыт продвижения с нем. рынком является большим преимуществом - к предложениям присылайте ссылки на сайты Германии, с которым был опыт работы.

5 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Rouqot
30 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
$250
80 дней
В рамках проекта была выполнена задача: подбор ключей, аудит сайта. Рекомендую. Сотрудничество планируем продолжать.
Четкая постановка задач, приятно работать вместе.

Заявки фрилансеров

Андрей
 
44 года
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
31 отзыв
5 лет назад
Ян
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
13 дней назад
36 отзывов
5 лет назад
Денис
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 отзывов(-2)
5 лет назад
Виталий
 
32 года
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
27 отзывов
5 лет назад
Rouqot
30 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
Артё
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад