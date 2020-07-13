Внутренняя оптимизация контент-проекта

Человек владеющий опытом оптимизации в развлекательной или смежной к ней тематике, способный грамотно составлять метатэги и мастерски, в нужном количестве и виде подкреплять такие тэги необходимым копирайтом.

Сервис представляет из себя реализацию ГДЗ (готовые домашние задания), аналоги для наглядности можно с лёгкостью найти через поиск Google & Yandex.

Больше информации после предоставленного портфолио в развлекательной или смежной к ней тематике.

ЛЮДЯМ ИЗ КОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА НЕ БЕСПОКОИТЬ!

Спасибо за внимание и надеюсь на долгосрочное сотрудничество!