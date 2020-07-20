Найти страницы с ошибкой 404

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Завершен5 заявок352 просмотра

Здравствуйте.

Необходимо насте на сайте vetdoctor24 kiev ua страницы с 404 ошибками. Всего около 600 страниц.

Результат в виде списка страниц

Как удалить страницы с 404 из индекса?

Жду ваших заявок.

Спасибо

5 лет назад
evgeniy888
Евгений 
44 года
5 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

BMDBMW
Баха 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
16 часов назад
5 лет назад
$15
2 дня
👍 Спасибо за вовремя и качественно выполненное задание. 🏆
Отличный заказчик, хорошо сработались уже который раз. Рекомендую!

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