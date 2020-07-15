Здравствуйте, Нужно создать PBN на английском языке. 30 сайтов Движок DLE Желательно отзывы на форумах. Оплата поэтапная.
Оптимизировать сайт на WP под SEO
Задача - есть сайт на WP, важно его оптимизировать под SEO выдачу:
1. Ускорить загрузку сайта
2. Обновить разметку
3. Добавить необходимые плагины
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