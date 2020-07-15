Оптимизировать сайт на WP под SEO

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт12 заявок425 просмотров

Задача  - есть сайт на WP, важно его оптимизировать под SEO выдачу:

1. Ускорить загрузку сайта

2. Обновить разметку 

3. Добавить необходимые плагины

WordPress
5 лет назад
guest_15855622772782
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Ян
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
13 дней назад
36 отзывов
5 лет назад
Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
2 часа назад
25 отзывов
5 лет назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Владимир
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
29 отзывов(-1)
5 лет назад
Юрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
5 лет назад
Денис
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 отзывов(-2)
5 лет назад
Артем
 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Иван
 
43 года
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 отзывов
5 лет назад
Николай
 
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
90 отзывов
5 лет назад
Артем
 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
94 отзыва
5 лет назад
Алексей
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 отзывов
5 лет назад