Нужны вступившившие в группу vkontakte (не боты)

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрытнет заявок180 просмотров

Группа создана 2009 г. ориентировочно в ноябре.

Нужны конкретные цены по вступившим в группу людей (только не боты)!

Предпочтение отдаю цена/пунктуальность

P.s.: группа духовная не коммерческая

14 лет назад
Eshor
Ешор 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров