Полная внутренняя оптимизация интернет-магазина

$500
Поисковые системы (SEO)Закрыт12 заявок222 просмотра
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Нужно провести полную внутреннюю оптимизацию интернет-магазина 

Примерный план 

Провести аудит. 

1. Подобрать семантическое ядро 

2. Написать тексты 

3. Разместить 

4. Сделать перелинковку по ключам 

5. Поработать с карточками товаров 

Закупка качественных ссылок под вопросом 

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6 лет назад
Arcky
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад